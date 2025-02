4:1 nach 0:1! Juve dreht Partie gegen Empoli

Juve gelang zumindest vorerst Sprung in die Top-4

Während Empoli, das beim Stand von 2:1 für Juve Youssef Maleh durch Gelb-Rot verlor, durch die Niederlage weiterhin seit dem 8. Dezember auf einen Dreier in der Serie A wartet und inzwischen nur mehr knapp über den Abstiegsrängen liegt, gelang Juve zumindest vorerst der Sprung in die Top-4 der Liga.