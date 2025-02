Südländische Begeisterung nach Austria-Sieg

„Was ist daran unglaublich?“

Ganz fest am Boden bleibt auch Kapitän Manfred Fischer. Bei einem Thema findet er aber (wohl völlig zurecht) sehr deutliche Worte. „Viele Leute haben in den letzten Monaten gesagt, dass die Austria nur Glück hat, nur knappe Siege gegen angeblich schwächere Gegner schafft. Mit diesem Sieg gegen Sturm haben wir einige Mäuler geschlossen.“ Und am Freitag steht schon das nächste Duell mit Sturm auf dem Programm. Diesmal in der Liga! Und mit einem neuerlichen Sieg – es wäre der elfte in Serie – würde die Austria sogar Tabellenplatz eins übernehmen. Unglaublich eigentlich, oder Herr Fischer? „Was soll daran unglaublich sein? Was heißt da unglaublich! Wir haben uns das hart erarbeitet.“ Einer war ganz besonders glücklich: Goalie Mirko Kos, der stets im Cup zum Einsatz kommt. „Ich würde am liebsten vor Glück weinen. Es ist unglaublich schön. Wir sind eine richtig geile Truppe!“