ÖFB-Cup: Sturm Graz gegen Austria – ab 18.15 Uhr

In Graz kommt es zu einer Neuauflage des Vorjahrsviertelfinales, damals setzten sich die Blackys auf dem Weg zu ihrem siebenten Cuptitel zuhause mit 2:0 durch. Es war eine andere Saison, gerade im Hinblick auf die Wiener, die aktuell eines der stabilsten Teams der Liga stellen und im Herbst am Verteilerkreis ein 2:2 holten – allerdings fast eine Hälfte lang in doppelter Überzahl. Gewissermaßen sind sie nun in jener Rolle, in der einst Sturm war, wenn es darum ging, Salzburg ein Bein zu stellen.