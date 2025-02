„Müssen Erwartungshaltung herunterschrauben“

Jürgen Säumel (Sturm-Trainer: „Das Ergebnis ist sehr enttäuschend. Die Austria war zu Beginn sehr aggressiv und besser im Spiel, wir waren dann aber ab der 15. Minute am Drücker und haben Chancen vorgefunden. Die Austria war in der zweiten Hälfte sehr gut im Konter, wir sind in der Rechtsverteidigung nicht so gut gestanden. Dass Biereth nicht eins zu eins zu ersetzen ist, wissen wir. Wir haben einen guten Kader, hatten aber auch einen gewissen Umbruch. Wir müssen die Erwartungshaltung ein wenig herunterschrauben.“