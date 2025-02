VSV brennt auf Revanche für die Derby-Klatsche

Seit Jahren sind die Adler im Derby nur mehr ein Punktelieferant. In Klagenfurt setzt es sowieso nur Hiebe, aber auch an der Drau schaut’s nicht allzu gut aus. In den letzten zehn Duellen in Villach gab’s nur einen Drei-Punkte-Sieg. Dreimal gewannen die Adler im Nachsitzen – sechsmal jubelte KAC, davon fünfmal nach 60 Minuten. Heißt: VSV holte zehn Punkte, Klagenfurt 20.