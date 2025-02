LR Mair: „Untaugliche für Zivildienst einsetzen!“

„Auch die Frauen sollen einen Zivildienst leisten“

Zudem will sie auch Frauen in diese gesellschaftliche Verantwortung einbeziehen. „Ein verpflichtender Zivildienst für Mädchen würde nicht nur zu einer Entlastung in Bereichen wie dem Rettungswesen oder dem Sozialbereich führen, sondern auch das gesellschaftliche Bewusstsein für Solidarität und Gemeinwohl stärken“, schließt LR Mair.