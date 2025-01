Topgesetzte Muchova steht im Linz-Halbfinale

Für Jastremska ist es übrigens ihr erstes Halbfinale seit dem Lauf ins Semifinale der Australian Open vor etwas über einem Jahr. Möchte sie in ihr erstes Endspiel seit 2022, muss sie auch das zweite Duell mit Tauson gewinnen. Die 28-jährige Muchova liegt im Head-to-Head mit der knapp zwei Jahre älteren Alexandrowa 1:3 zurück. Die Weltranglisten-19. hat bisher erst einen Titel zu Buche stehen (2019 in Seoul), stand aber in fünf weiteren Finali, davon 2023 in Roland Garros.