Paris will Olympischen Flammenballon zurück

Er war der flammende Höhepunkt der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris und soll nun zur dauerhaften Touristenattraktion in Paris werden: Der riesige Ballon, der das olympische Feuer in den Nachthimmel getragen hat, soll künftig jeden Sommer bis zu den nächsten Olympischen Sommerspielen in Los Angeles 2028 im Jardin des Tuileries zu sehen sein.