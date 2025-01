Jeder dritte Österreicher plant einen Ballbesuch

Die fleißigsten Ballgeherinnen und Ballgeher sind im Süden des Landes zu finden: In der Steiermark und in Kärntnen gaben ungefähr vier von zehn Befragten (39 Prozent) an, zumindest einen Ball besuchen zu wollen. Fast ebenso viele waren es in Tirol und Vorarlberg. Obwohl es in Wien die meisten Bälle gibt, sind ausgerechnet hier die größten Ballmuffel zu Hause. Nur 29 Prozent der Wienerinnen und Wiener wollen heuer auf einen Ball gehen.