Ski-Drama: So schlimm erwischte es Streif-Opfer

„Noch eine OP in acht Wochen“

Schramm hat es übel erwischt. Zwei Operationen hat er bereits hinter sich, doch das war noch nicht alles. „Ich brauche auf jeden Fall noch eine OP in acht Wochen, in der dann beide Kreuzbänder noch gemacht werden. Alles auf einmal konnte man nicht machen. Es wird auf jeden Fall eine lange Zeit. Und wenn ich jetzt so nach vorne schau: Wenn ich jetzt im nächsten März – wenn alles gut läuft – wieder Ski fahren könnte, dann ist das nächste Rennen in Aussicht in 18 bis 20 Monaten“, so der Pechvogel.