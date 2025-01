Hirscher: „Vielleicht war‘s einen Tick zu schnell“

Frustration und Enttäuschung groß

Am Anfang seien Frustration und Enttäuschung schon groß gewesen. „Ich habe immer geglaubt, das passiert mir nicht so schnell mit dem Kreuzband, weil ich einfach so oft schon Glück gehabt habe. Aber auf einmal ist es dann da. Schade, dass ich schlussendlich nie die Chance gehabt habe, mehr ins Skifahren reinzukommen“, meinte Hirscher. Er habe „60 mega Skitage“ gehabt. „Aber ich bin halt leider nicht zum Rennfahren gekommen.“