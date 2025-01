Edelfan Hirscher feierte in Begleitung mit

„Einfach einzigartig!“

Die Prominenz, darunter auch „Krone“-Herausgeber Christoph Dichand, und die Tausenden Fans waren in bester Stimmung. Sie trotzten schon am Nachmittag dem Regen. Wie Schlager-Star Jazz Gitti: „Ich bin gerne in Schladming und habe die Steirer gerne – immer eine Gaudi! Der Beste soll gewinnen, der Schlechteste verliert sowieso.“ Auch Ulrike und Daniela vom Fanshop bestätigten die Stimmung: „Die Leute sind supernett!“ Inmitten der rot-weiß-roten Fahnen stand Emil aus Kärnten, der seinen Favoriten anfeuerte: Manuel Feller. „Go, Manu, go!“, schrie der Jugendliche und riss vor Freude die Arme hoch. Neben den vielen heimischen Fans, teils mit Österreich-Fahne auf den Wangen, traf man vor der Musikbühne auch niederländische, die eine lange Reise hinter sich hatten: „Die Atmosphäre ist einfach einzigartig“, so Maxim. „Daher sind wir zum zweiten Mal hier.“