Nach Hirscher: Knie-Drama auch bei Italienern

OP in der Heimat

Wie der italienische Verband FISI mitteilte, ist Runggaldier bereits auf dem Weg in die Heimat, wo sie weiter untersucht und operiert wird. Die Speedspezialistin aus Gröden hat sich in Copper Mountain auf die Bewerbe in Beaver Creek am 14. und 15. Dezember vorbereitet, nun ist die WM-Saison für sie vorbei, ehe sie überhaupt begonnen hat.