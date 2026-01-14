„Haufen Sch****“: Bellingham platzt der Kragen

„Die Leute tun mir leid“

Neben der sportlichen Krise sollen jedoch auch Differenzen im Team zu Alonsos Entlassung geführt haben, das behaupteten zumindest spanische Medien. Nichts als Unsinn, wie Bellingham in seiner App „JB5“ nun klarstellen will. Dort heißt es: „Bis jetzt habe ich viel zu viele dieser Dinge durchgehen lassen, immer in der Hoffnung, dass die Wahrheit irgendwann ans Licht kommen würde. Aber ehrlich: Was für ein Haufen Scheiße! Die Leute, die an jedem Wort dieser Clowns und ihrer ‘Quellen‘ hängen, tun mir wirklich leid.“