Nach Skandal-Videos: Schiri verliert seinen Job!

Klopp war während seiner Zeit in Liverpool mehrfach mit Coote aneinandergeraten. Unter anderem hatte er dem Schiedsrichter in der vergangenen Saison Fehler vorgeworfen, nachdem Coote bei Liverpools Match gegen Arsenal als Videoassistent zum Einsatz gekommen war. Jahre zuvor hatte sich Klopp beim Merseyside-Derby gegen Everton ebenfalls über den Videoassistenten Coote beschwert, weil er bei einem vermeintlichen Foul von Torhüter Jordan Pickford an Liverpools Abwehrchef Virgil van Dijk nicht eingegriffen hatte.