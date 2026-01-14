Sabitzer: „Weiß nicht, ob das hilfreich ist“

„Schön fühlt es sich nicht an“

Bei Sky wurde der Torschütze zum 2:0 nach der Partie schließlich auch zu den Pfiffen der Fans befragt. „Klar war es nicht unser bestes Spiel. Es steht aber 1:0 zur Halbzeit, da weiß ich nicht, ob das hilfreich ist“, konnte Sabitzer den Frust zwar verstehen, hielt die Reaktion jedoch für unangebracht. Auch Keeper Gregor Kobel meinte nach Schlusspfiff: „Wenn du als Spieler auf dem Platz stehst, ist es nie schön, wenn Pfiffe kommen. Wenn du in Führung bist, noch weniger. Aber am Ende dürfen die Fans machen, was sie wollen. Ich bin jetzt nicht der, der ihnen den Mund verbietet. Schön fühlt es sich nicht an.“