Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kritik an eigenen Fans

Sabitzer: „Weiß nicht, ob das hilfreich ist“

Deutsche Bundesliga
14.01.2026 07:08
Marcel Sabitzer
Marcel Sabitzer(Bild: GEPA)

Dass die Spieler von Borussia Dortmund beim Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen am Dienstag mit Pfiffen von den eigenen Fans in die Halbzeit-Pause verabschiedet wurden, fand Marcel Sabitzer unangebracht. „Ich weiß nicht, ob das hilfreich ist“, meinte der ÖFB-Legionär nach dem 3:0-Erfolg.

0 Kommentare

Zwar hatte Nico Schlotterbeck die Hausherren bereits in der elften Minute jubeln lassen, ansonsten tat sich der BVB in der ersten Halbzeit jedoch schwer, wirkte über weite Strecken ideenlos.

Nico Schlotterbeck traf früh zum 1:0.
Nico Schlotterbeck traf früh zum 1:0.(Bild: AP/Martin Meissner)

Das Publikum kommentierte die Vorstellung zur Pause mit Pfiffen gegen die eigenen Spieler. Die Botschaft: Da muss mehr kommen in Hälfte zwei. Tatsächlich wirkte die Truppe von Niko Kovac in der zweiten Halbzeit befreiter, Sabitzer (83.) und Serhou Guirassy (83.) machten alles klar.

Lesen Sie auch:
Marcel Sabitzer, Torschütze zum 2:0 für Borussia Dortmund
Deutsche Bundesliga
Sabitzer trifft bei Dortmund-Sieg gegen Werder!
13.01.2026

„Schön fühlt es sich nicht an“
Bei Sky wurde der Torschütze zum 2:0 nach der Partie schließlich auch zu den Pfiffen der Fans befragt. „Klar war es nicht unser bestes Spiel. Es steht aber 1:0 zur Halbzeit, da weiß ich nicht, ob das hilfreich ist“, konnte Sabitzer den Frust zwar verstehen, hielt die Reaktion jedoch für unangebracht. Auch Keeper Gregor Kobel meinte nach Schlusspfiff: „Wenn du als Spieler auf dem Platz stehst, ist es nie schön, wenn Pfiffe kommen. Wenn du in Führung bist, noch weniger. Aber am Ende dürfen die Fans machen, was sie wollen. Ich bin jetzt nicht der, der ihnen den Mund verbietet. Schön fühlt es sich nicht an.“

Immerhin: Am Ende wurden Sabitzer und Co. dann doch noch gefeiert. Aus gutem Grund: Mit dem Sieg sind die Dortmunder nun bereits sechs Spiele ungeschlagen.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
341.330 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Schwangerschaft mögliches Motiv in Vermisstenkrimi
162.571 mal gelesen
Aus diesem Mehrparteien-Haus verschwand die sportliche und lebenslustige Johanna G. (Bild ...
Österreich
Glatteis-Chaos! Dutzende Sturzopfer im Spital
144.095 mal gelesen
Mehr Deutsche Bundesliga
Kritik an eigenen Fans
Sabitzer: „Weiß nicht, ob das hilfreich ist“
Hier im Liveticker:
Wolfsburg gegen St. Pauli 18.30 Uhr LIVE
Deutsche Bundesliga
Sabitzer trifft bei Dortmund-Sieg gegen Werder!
Deutsche Bundesliga
3:2 nach 0:1! Stuttgart dreht Hit gegen Frankfurt
Deutsche Bundesliga
Weil’s zu sehr taut! HSV gegen Leverkusen abgesagt

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf