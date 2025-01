Kitz-Held „wurde von Odermatt gepackt und rasiert“

„In Kitzbühel ist es mir wieder in den Sinn gekommen“

„Ich habe mit Alexis beim letzten Weltcupfinale abgemacht, dass er seine ziemlich langen Haare abschneidet, sobald er im Weltcup erstmals den Sprung aufs Podest schafft. Nachdem er in Bormio die Abfahrt gewonnen und im Super-G den dritten Rang belegt hatte, habe ich gar nicht mehr an diese Vereinbarung gedacht. Aber in Kitzbühel ist es mir wieder in den Sinn gekommen“, schmunzelt der Schweizer Abfahrts-Trainer Reto Nydegger. Aerodynamischer ist die Frisur jedenfalls …