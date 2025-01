Rossi-Assist bei Sieg von Minnesota Wild

Die Gastmannschaft konnte in der ersten Hälfte des Spiels mit 3:0 davonziehen, doch verspielte sie den Vorsprung beinahe wieder. Im Schlussdrittel verkürzten die Blackhawks auf 3:2 und drängten kurz vor dem Spielende auf den Ausgleich. Torhüter Filip Gustavsson konnte in der 55. Minute einen Schuss von Patrick Maroon mit einem Beinreflex gerade noch abwehren. Nachdem die Heimmannschaft den Torhüter vom Feld genommen hatte, fiel in der 59. Minute die Entscheidung durch ein Empty-Net-Tor zum 4:2.