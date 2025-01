Feuz: „Man sollte nicht immer nur negativ reden!“

Klammer: „Natürlich nimmt man das in Kauf“

Für ÖSV-Legende Klammer sei Skifahren noch immer „so ein schöner Sport“. „Diese Abfahrt in Kitzbühel zu erleben und die Schwierigkeit zu bewältigen, das ist sowas von schön. Natürlich nimmt man auch in Kauf, dass was passieren kann. Man sollte aber nicht nur übers schlechte reden.“ Fest steht: Feuz und Klammer freuen sich bereits auf die Kitzbühel-Abfahrt am Samstag – ohne Zweifel, das spektakulärste Rennen der Welt!