Wie Bruder! Olympiasieger beendet seine Karriere

15. Weltcup-Sieg

Am Freitag jubelte er über seinen 15. Weltcup-Erfolg, mit der am 9. Februar in Lenzerheide beginnenden WM wartet abseits vom Weltcup-Geschehen noch ein Highlight. In seiner Laufbahn wurde Tarjei Bö zweimal Staffel-Olympiasieger. Zudem holte er einmal Olympia-Gold in der Mixed-Staffel und gewann insgesamt elf Weltmeistertitel. Zudem ist er der jüngste Gesamtweltcupsieger der Biathlon-Historie.