Kinderlesung mit Löwe, Wal und Nachbarstochter

So viele tolle Antworten in Feldkirchen

Ich fand das so fuchstastisch – da fällt mir gleich einer ein: „Treffen sich zwei Fische im Meer. Sagt der eine: ,Hi` der andere: ,Wo?`“. Auf die Frage, was denn gemacht wird, wenn die Nachbarstochter über den Zaun schaut, sagte ein Junge: Den Zaun wegbuddeln, damit man nicht drüberschauen muss!“ Und wenn ein Erwachsener zu einem Blödmann sagt? „Dann beschäftige ich mich mit etwas Schönem, ich male zum Beispiel. Dann ärgere ich mich nicht mehr und bin wieder gut aufgelegt!“ Diese Idee finde ich wirklich toll! Es hat mir wieder Spaß gemacht euch allen ein High Five zu geben und euch zu umarmen!