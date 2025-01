Fünf Verletzte bei Wohnungsbrand in Kapfenberg

In einem Mehrparteienhaus in Kapfenberg brach am Donnerstag vermutlich wegen einer Kerze ein Feuer aus. Die Bewohner konnten ins Freie gerettet werden – fünf von ihnen erlitten allerdings eine Rauchgasvergiftung. Fünf Feuerwehren und auch der Bürgermeister waren im Einsatz.