Häuslbauer: Flaute zu Ende, aber neue Unsicherheit

Förder-Dschungel: Besucher gut informiert und dennoch verunsichert

Sichtbar wird das bei einem Blick auf die einzelnen Messe-Stände. Die größte Frequenz herrscht bei den Info-Pulten, an denen es um Wohnbauförderung und Energiesysteme geht. „Die Menschen, die zu uns kommen, sind durchaus gut informiert, dennoch herrscht Verunsicherung“, sagt eine Beraterin. Im Mittelpunkt vieler Gespräche steht das Ende der Bundesförderung beim Heizungstausch (das Land will sein Anreizsystem beibehalten). Überhaupt ist in der Förderlandschaft durch das milliardenschwere Budgetloch sowie neue politische Konstellationen in Bund und Land einiges in Bewegung.