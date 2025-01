Häuslbauer können auf günstigere Kredite hoffen

Bargeld-Volumen an Bankomaten gestiegen

Denn parallel zum Digital-Trend ist im vergangenen Jahr auch das Volumen an Bargeld-Behebungen an Bankomaten um rund vier Prozent gestiegen. 2,9 Milliarden Euro wurden 2024 bei Raiffeisen-Bankomaten behoben. 40 Raiffeisenbanken – nach Fusionen im letzten Jahr um fünf weniger – mit 189 Bankstellen (plus 65 in Selbstbedienung) gibt es aktuell in der Steiermark für rund 760.600 Privatkunden und 72.700 Unternehmen. „Wir sind und bleiben damit die Hausbank jeder zweiten Steirerin und jeden zweiten Steirers“, betont Generaldirektor Martin Schaller.