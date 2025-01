So könnte die Polizei künftig Autos abschalten

Stilllegung via Mobilfunksignal

Kernstück ist ein kleines Steuergerät mit Mobilfunk-Schnittstelle, das serienmäßig oder nachträglich in jeden zugelassenen Pkw eingebaut werden soll. Verfolgt die Polizei ein Fahrzeug, muss sie nur noch das Kennzeichen in ein Terminal an Bord eingeben und einen digitalen Stopp-Befehl versenden, den das Steuergerät unmittelbar ausführt. Der Vorgang ließe sich auch automatisieren: etwa über Funkbaken, die an gefährdeten Orten wie etwa Weihnachtsmärkten verdächtige Fahrzeuge kurzerhand stilllegen. Wer sich etwa mit überhöhter Geschwindigkeit nähert, wird automatisch gestoppt.