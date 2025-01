„Da habe ich mich in einen Strudel hineingeredet“

Nach Gala ist sein Name überall aufgepoppt

Kurz davor hatte der nun 19-Jährige Rapid mit einem Doppelpack gegen den FC Kopenhagen beim 3:0 fast im Alleingang ins Achtelfinale geschossen – da ging am 19. Dezember sein Stern auf. „Zwei Tore gegen Kopenhagen – da ist es normal, dass sein Name überall aufgepoppt ist“, gibt Sportchef Markus Katzer zu. Und kann jetzt ruhigen Gewissens alle Abfragen abblocken. Weil Rapid mit dem Stürmer-Talent schon davor bis 2028 verlängert hatte. Die Details verhandelte übrigens Wurmbrands Vater, ein Rechtsanwalt, als Berater mit aus. Seine Eltern hatten auch darauf bestanden, dass der Junior die Matura in einem „normalen“ Gymnasium absolviert. Also kein Wechsel in eine Sportschule, wo Rücksicht auf das Training genommen wird.