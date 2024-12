Machen Sie mit bei der 58. „Krone“-Fußballerwahl!

2024 hatte einiges zu bieten, der Fußball begeisterte auf allen Ebenen. Zigtausende Fans begleiteten das Nationalteam zur EM, die Fanpartys in Düsseldorf, Berlin und Leipzig bleiben ewig in Erinnerung. Sturm durchbrach die Dominanz von Salzburg, bejubelte das Double. Erstmals qualifizierten sich zwei rot-weiß-rote Klubs für die Gruppenphase der Champions League, Rapid überraschte in der Conference League – und St. Pöltens Damen trafen gegen Barcelona