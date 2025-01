„Über diese Sorge können neue Erfolge entstehen!“

Die jüngsten Ergebnisse unseres Teams lassen doch sicher dein Herz bluten. In deinen Zeiten mussten potenzielle Siegkandidaten zuschauen, weil im Team kein Platz war. Was ist da falsch gelaufen?

Die Karte wurde auf zu wenige Personen gesetzt. Früher haben bei uns auch Europacup-Läufer mit den Besten mittrainiert, damit hast du das gesamte Team mitgezogen, alle konnten sich im Training an der absoluten Weltspitze orientieren. Und im Training wirst du besser. Das machen jetzt viele andere Nationen, wie die Schweiz oder Norwegen. Bei uns in Österreich wurde das - zumindest seit 2015 – zu wenig gemacht. Ich bin mir sicher, dass jetzt die Köpfe rauchen, was man besser machen kann. Damit der Nachwuchs dabei bleibt, damit endlich auch bei uns in Österreich dieser Übergang vom Europacup in den Weltcup gelingt. Und damit rausgefiltert wird, was einen guten Skifahrer ausmacht. Und ich glaube, über diese Sorge können dann wieder neue Erfolge entstehen.