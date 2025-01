Fans strömen nach Maranello, Stadt bittet um Hilfe

Bürgermeister fordert Hilfe an

Denn am Mittwoch wird der siebenfache Weltmeister seine ersten Runden in einem Formel-1-Ferrari unternehmen. Die Betten in der gesamten Region sind längst ausgebucht. Zahlreiche Fans wollen die ersten Momente der „neuen Ära“ hautnah erleben. Für die italienische Region eine Herausforderung.