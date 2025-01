Krimi um Pflegerinnen: Schmuck weg – wer war es?

Die Angeklagte im ersten Prozess der Woche am Landesgericht in Klagenfurt schaut mit ihrem roten Tupfenpulli wie ein freundlicher Marienkäfer aus. „Ich bin wirklich unschuldig“, beteuert die 24-Stunden-Pflegerin, „nebenbei“ fünffache Mutter, und erzählt, wie sie sich mit Kolleginnen im Drei-Wochen-Rhytmus bei einem betagten Ehepaar in Kärnten abgewechselt hat.