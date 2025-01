Zu frühe Pensionierungen kostet Staat Milliarden

Österreich hat ein besonders teures Pensionssystem, gemessen an der Wirtschaftsleistung ist es das viertteuerste System in der EU. Andere Wohlfahrtsstaaten wie etwa Schweden brauchen deutlich weniger, dort fallen 7,4 Prozent des BIP für Pensionen an, bei uns sind es 13,7 Prozent. Der Grund: Die Menschen arbeiten dort länger, ihr tatsächliches Pensionsalter ist näher am gesetzlichen. In Österreich liegt das durchschnittliche Antrittsalter der Männer bei etwa 62 Jahren, bei Frauen liegt es bei 60.