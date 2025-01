Ilzer erleichtert: „Gezeigt, was möglich ist“

Ilzer zeigt sich versöhnlich

Sein Kapitän Oliver Baumann betonte nach dem Spiel die aufrüttelnde Wirkung von Kramaric‘ deutlichen Worten. „Es war viel Druck auf dem Spiel, aber wir haben das in Energie umgewandelt“, sagte der deutsche Nationaltormann bei Sky. „Wir kennen Andrej. Der hat schon einmal so was Ähnliches gemacht. In ihm brennt es halt. Ich fand es gut!“ Ilzer gab sich versöhnlich. „Es sind aus dem Frust heraus einmal Dinge gesagt worden. Das befreit ja. Wir haben in langen Gesprächen gemeinsam nach Lösungen gesucht, um Dinge zu verbessern. Das hat sich heute ausgewirkt“, sagte er.