Nach 0:5: Ilzer reagiert auf Wutrede von Kramaric

„Ich fühle eine große Scheiße in dem Klub“

„Es gibt einen Grund, bei all dem was sie in den letzten Monaten getan haben. Wir haben so viel Geld investiert für nichts“, meinte ein wütender Kramaric kryptisch. „Das ist das erste Mal in meiner Karriere, dass ich so etwas fühle. Ich fühle eine große Scheiße in dem Klub. Wenn das niemand verändert, dann werde ich versuchen, es zu ändern.“ Sanktionen wegen seiner Wutrede muss der Kroate nicht fürchten.