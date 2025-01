Endlich ist es kalt genug fürs Stockschießen

Kleine Teiche sind von Vorteil

Obmann Grillberger: „Wir sind mit Eidenberg zusammengegangen, weil die einen kleineren Teich haben, der schneller zufriert. Unser Teich ist relativ groß. Beim Wildschießen ist es halt so, dass es immer seltener in der Natur geht. Es gibt schon einige Vereine und Wirte, die Kunsteisbahnen haben.“ Wie zum Beispiel die Sportunion Goldwörth, der Gasthof Gierlinger in Obermühl oder die Kunsteisbahnen beim „Wirtshaus zum Bootshaus“ in Puchenau. Gern genutzt wird auch die Kunsteisbahn vom Gasthaus Lang in St. Ulrich im Mühlkreis. Gastwirt Michael Lang hat im Sommer mit dem Barfußweg eine Attraktion für die Gäste, im Winter lockt er mit seinem „Eisparadies“, das er vor sieben Jahren bauen ließ: „Wir sind vor allem für jene Partien interessant, die bei ihren Terminen Planungssicherheit wollen. Wir bieten für die Buchungen eine Onlineplattform, es gibt auch Abos für jene Leute, die jede Woche schießen gehen wollen.“