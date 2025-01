Doppelsieg! Prommeger gewinnt in Bansko vor Karl

Der 44-jährige Andreas Prommegger hat am Samstag beim Snowboard-Weltcup in Bansko (Bulgarien) den Parallel-Riesentorlauf in einem rein österreichischen Finale gegen Benjamin Karl gewonnen. Auf Platz drei landete Gabriel Messner aus Italien. Bei den Frauen kamen beim Sieg der Deutschen Ramona Hofmeister die Salzburgerin Claudia Riegler auf Platz sechs, Sabine Payer wurde Siebente. Am Sonntag steht je ein weiteres Rennen in der olympischen Disziplin auf dem Programm.