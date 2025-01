Diese Frau brennt für die Freiwillige Feuerwehr

Erste Landessiegerin beim Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold

Lang ist auch die Liste an absolvierten Abzeichen: Julia Ivancsits hat alle Leistungsabzeichen erworben und schaffte als erste Landessiegerin das Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold. Im Zuge ihres Engagements für die Feuerwehrjugend programmierte sie auch eine App mit Wissensfragen zur Vorbereitung auf die Wissenstests. Seit 2023 ist sie ebenso für Öffentlichkeitsarbeit der burgenländischen Feuerwehrjugend verantwortlich und arbeitet als Drohnenpilotin im Bereich der Katastrophenhilfe.