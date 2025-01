Masern-Cluster: „Noch weitere Fälle zu befürchten“

Derzeit gibt es 18 bestätigte Maserninfektionen in Österreich, vier davon in der Steiermark. Hier ist in den nächsten Tagen noch mit weiteren Fällen zu rechnen, da Erkrankte an einer größeren religiösen Feier teilnahmen. Experten empfehlen, den eigenen Impfstatus und jenen seiner Kinder zu kontrollieren.