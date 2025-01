Salzburg verliert Testspiel gegen Midtjylland

Gespielt wurden im Estadio Algarve in Faro-Loule eine Hälfte mit 60 und eine Hälfte mit 45 Minuten. Onisiwo wurde in der 46. Minute eingewechselt. Den ersten Test der Salzburger in der Wintervorbereitung am Dreikönigstag gegen Bayern München (0:6) hatte er krankheitsbedingt verpasst. In den ausständigen Champions-League-Partien bei Real (22. Jänner) und daheim gegen Atletico Madrid (29. Jänner) ist der 32-Jährige noch nicht spielberechtigt. Sein Pflichtspieldebüt für Salzburg dürfte der Neuzugang daher im Cup-Viertelfinale am 2. Februar beim LASK geben.