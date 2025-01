„FC Hollywood“: In München spielt‘s Ramba Zamba

Am Anfang watschelt die Klublegende Lothar Matthäus noch mit den Pinguinen zum Spaziergang, doch als Stürmerstar Jürgen Klinsmann verpflichtet wird, ist es schnell vorbei mit der Ruhe – „Loddar“ ist schnell klar: Es kann hier in München nur einen geben. Und das ist sicher nicht der Klinsmann. Herzlich willkommen im kunterbunten Zoo der Zickenkriege und der Eitelkeiten. Die Geschichte des FC Bayern in den 90er-Jahren wurde x-fach erzählt und hat noch immer nichts von ihrer Faszination verloren. Heute Abend (22.30 Uhr, ZDF) startet die fünfteilige Dokumentation „FC Hollywood – Der FC Bayern und die verrückten 90er“ und wirft ein gleißendes Licht auf jene fünf Jahre des Klubs, die ihn bis heute und wohl in alle Ewigkeit als besonderes schillerndes Exemplar in der Welt des Ballesterns zeigen.