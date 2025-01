Wengen: Nur ein ÖSV-Läufer ganz vorne dabei!

Nächstes Training am Mittwoch

Am Mittwoch (12.30 Uhr) steht in Wengen ein weiterer Trainingslauf auf dem Programm, am Donnerstag wartet ein Ruhetag. Am Freitag startet das Wochenende mit einem Super-G, ehe am Samstag das traditionelle Lauberhornrennen über die Bühne geht. Ein Slalom ist am Sonntag angesetzt. Die Speed-Disziplinen versprechen jedenfalls wieder ein Spektakel. ÖSV-Cheftrainer Marko Pfeifer meinte: „Die Strecke präsentiert sich heuer in einem unglaublichen Zustand. Das wird richtig schnell werden zum Rennen hin.“