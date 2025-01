Pröll zahlte 1,4 Mio. Euro an Familien in Not aus!

45 Millionen Euro Hilfe im eignen Land verteilt

„,Hilfe im eigenen Land‘ konnte im vergangenen Jahr 2024 rund 1,4 Millionen Euro an in Not geratene Familien in ganz Österreich auszahlen. Das ist eine Rekordsumme in unserer 60-jährigen Vereinsgeschichte. Wir sind für viele die Hoffnung in ihrer Hoffnungslosigkeit geworden. Das ist unser Markenzeichen. Solidarität, Mitgefühl und Vertrauen sind jene Grundpfeiler, die uns stark und unsere Mitmenschen glücklich machen. Besonders stolz sind wir auch, dass der Verein in seiner langen Geschichte bereits über 45 Millionen Euro für Menschen auszahlen durfte, deren Lebenssituation sich von einer auf die andere Sekunde völlig verändert hat“, zeigte sich die 73-Jährige bei ihrer Ansprache dankbar. „Lebenslust und Freude sind die Grundlage für ein frohes Miteinander und einen gelungenen Start in das neue Jahr, das wünsche ich uns allen für unsere weitere Arbeit“.