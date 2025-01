Britische Kartellbehörde prüft Google-Suchmaschine

Verschärfte Vorschriften in Großbritannien

Grundlage dafür sind verschärfte Vorschriften, die seit Anfang des Jahres in Großbritannien gelten. Die britische Kartellbehörde hat seitdem mehr Befugnisse, um die Marktmacht von Digitalriesen einzuschränken. Die neuen Regeln ähneln dem Gesetz für digitale Märkte (Digital Markets Act, DMA), das im vergangenen Jahr in der EU in Kraft getreten war.