Austria-Pechvogel erleidet dritten Kreuzbandriss

Vom Verletzungspech verfolgt

Für Wustinger ist es bereits der dritte Kreuzbandriss in seiner Karriere. Am 18. August 2022 beim Heimspiel gegen Fenerbahce hatte sich Wustinger erstmals das linke vordere Kreuzband gerissen, am 14. Juli bei seinem ersten Einsatz für Kooperationsverein SV Stripfing zog er sich den zweiten Kreuzbandriss im linken Knie zu.