Sportteams spenden acht Millionen Dollar für Opfer

Zur Unterstützung der Brandopfer in Los Angeles wollen die großen Sportteams aus der Metropole insgesamt acht Millionen US-Dollar spenden. Zudem sollen von den verheerenden Bränden betroffene Menschen an drei Stadien in der Stadt – dem Baseball-Stadion der Los Angeles Dodgers, dem Fußballstadion von Los Angeles FC und dem Football-Stadion der Los Angeles Rams und Los Angeles Chargers – Sachspenden entgegennehmen können.