Baby unterwegs! Wesner wird mit 47 erstmals Mama

Ende 2025 beziehungsweise Anfang 2026 wolle Wesner wieder in den Ring steigen und um Titel boxen. Bis dahin freut sich die in Wien lebende Deutsche jedoch auf die Abenteuer, die ihr privat bevorstehen: „Momentan genieße ich erstmal die Schwangerschaft. Mein Training läuft momentan sehr gut, so dass ich fast vergesse, dass ich gerade schwanger bin, was sich aber wahrscheinlich in den nächsten Monaten noch ändern wird. Ich freue mich wahnsinnig auf meine neue Rolle als Mutter, aber auch auf meine neuen sportlichen Herausforderungen nach der Schwangerschaft.“