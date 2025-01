Commanders werfen Buccaneers aus den Playoffs

Eagles spielen gegen Sieger der Partie Rams gegen Vikings

Durch den Sieg der Commanders ist auch klar, dass die Philadelphia Eagles entweder gegen die Minnesota Vikings oder die Los Angeles Rams um den Einzug in das Conference Championship Game spielen werden. Die wegen der Brände in Los Angeles nach Phoenix verlegte Partie beendet am Montag (2.00 Uhr in der Nacht auf Dienstag MEZ) die Wildcard-Runde.