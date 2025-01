Fünfter Tagessieg! Daniel Sanders baut Führung aus

Ebster Tageszwölfter

Bei der anfangs von Regen beeinträchtigten Schleife rund um den Biwak von Al-Duwadimi war die Navigation ein Schlüssel. Am nächsten kam Sanders KTM-Youngster Edgar Canet. Der 19-jährige Spanier baute seinen Vorsprung auf den Tiroler Tobias Ebster in der Rally2-Wertung damit auf mehr als 21 Minuten aus. Ebster kam als Tageszwölfter ins Ziel, in der Gesamtwertung liegt der 27-Jährige auf seiner privaten KTM weiter nur eine Position hinter Canet auf Rang elf.