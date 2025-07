Wegen Max: Schickt Mercedes Pilot „ins Internat“?

Sein Talent konnte der Italiener in den vergangenen Jahren in etlichen Nachwuchs-Klassen unter Beweis stellen. Und auch in der Formel 1 zeigte Antonelli bereits groß auf: Vor einem Monat raste er in Kanada auf Rang drei und war damit im Alter von 18 Jahren, 9 Monaten und 21 Tagen der drittjüngste Pilot auf einem Podium.