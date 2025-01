Svancer und Wolf landen am Kreischberg auf Podest

Wolf lag vor dem finalen dritten Versuch sogar in Führung und kam am Ende auf 173,25 Punkte. Die 24-Jährige jubelte über ihren ersten Weltcup-Podestplatz im Big Air, nachdem sie schon einmal im Slopestyle in die Top drei gesprungen war. „Ich bin einfach so glücklich und zufrieden. Es zeigt mir, dass ich alles richtig gemacht habe. Ich bin einfach erleichtert“, sagte die zweifache Olympia-Teilnehmerin, die ihre Freestyle-Karriere schon für beendet erklärt hatte. „Ich habe noch nie so viel Freude beim Skifahren gehabt. Das will ich jetzt einfach genießen und beibehalten.“ Ihren ersten Weltcupsieg feierte die 17-jährige Italienerin Flora Tabanelli (175,50). Die Finnin Anni Karava (173,50) lag im 8er-Finale hauchdünn vor Wolf.