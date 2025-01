Auffahrunfall an Kreuzung endete glimpflich

Aufräumarbeiten dauerten 40 Minuten

Beide Lenker blieben unverletzt, sie waren allein in ihren Autos. „Die zwei Fahrzeuge wurden durch den Unfall stark beschädigt“, so die Exekutive. Durch den Unfall und die Aufräumarbeiten kam es für 40 Minuten zu einer Totalsperre der B180 in Fahrtrichtung Pfunds. Der Verkehr in Fahrtrichtung Nauders wurde über die B184 bzw. die B185 umgeleitet